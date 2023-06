Toronto, voto storico per il nuovo sindaco: tra i 102 candidati c'è anche un cane. Il padrone di Molly: «Con lui scelte più sagge»

Tutto pronto per le elezioni a Toronto di oggi. I cittadini canadesi sono chiamati al voto dopo lo scandalo che ha coinvolto l'ormai ex sindaco, al centro dei gossip per una relazione extraconiugale che lo ha portato a lasciare l'incarico. I candidati tra cui scegliere non mancano: infatti, sulla scheda elettorale ci sarà un totale storico di 102 nomi, tra cui Molly, un cane.

Un programma elettorale da...cani?

Il cane lupo di sei anni e il suo proprietario Toby Heaps si candidano con la promessa di «fermare l'assalto del sale» alle strade cittadine durante l'inverno.

L'uso eccessivo di sale sulle strade durante l'inverno, sostiene Heaps, può danneggiare le zampe dei cani come Molly. La sua campagna propone anche di risolvere il problema dell'inaccessibilità degli alloggi, di aumentare le tasse per le imprese da un miliardo di dollari e di vietare i sistemi di riscaldamento a combustibili fossili nelle nuove case e negli edifici commerciali.

In caso di vittoria, Molly sarà nominata primo sindaco onorario della città. «Penso che il municipio prenderebbe decisioni migliori se ci fosse un animale», ha dichiarato alla BBC il proprietario. Ma oltre al desiderio di cambiamento, Heaps ha detto che questa elezione è un'opportunità che non può permettersi di perdere. Si tratta della prima elezione suppletiva nella storia di Toronto da quando, 25 anni fa, sei comuni si sono uniti per formare quella che è colloquialmente nota come la «megalopoli».

Le dimissioni dell'ex sindaco

Turno elettorale indetto dopo le dimissioni di John Tory, sindaco della città negli ultimi otto anni. L'ascesa al potere di Tory nel 2014 è stata vista come una gradita tregua dal regno di Rob Ford, che ha fatto notizia a livello internazionale per aver ammesso di aver fumato crack mentre era in carica. Ma Tory è stato criticato per la mancanza di una visione significativa per Toronto e per l'aumento delle disuguaglianze in una delle città più inaccessibili del mondo. Un articolo del Toronto Star lo ha descritto come «poco ispiratore e troppo spesso eccessivamente cauto».

Gli si rimprovera anche di supervisionare una Toronto apparentemente in crisi, soprattutto mentre la città continua a riprendersi dalla pandemia di Covid-19. Molti hanno sottolineato l'aumento della violenza con armi da fuoco, dei senzatetto, dei prezzi degli alloggi e della violenza sui trasporti pubblici durante il suo mandato. Nonostante queste critiche, Tory è stato eletto tre volte, l'ultima nell'ottobre 2022. All'epoca solo poche decine di persone lo avevano sfidato, e lui era considerato un candidato sicuro per la rielezione. Questo fino a quando uno scandalo non lo ha costretto a lasciare l'incarico pochi mesi dopo.

Un articolo di febbraio del Toronto Star rivelò che il 68enne sindaco sposato aveva avuto una relazione con una collaboratrice di 31 anni durante la pandemia di Covid-19. Si dimise nelle ore successive alla notizia.

On election eve, I wanted to share a little bit about why Molly and this election are important to me. The construction gates blocking access to @OntarioPlace were a key factor in my decision to run. Thanks for letting me share our #underdog story. I’m #53 on your ballot. #TOpoli pic.twitter.com/5oXVpiSsw9 — Toby Heaps (@tobyheaps) June 25, 2023

Con lui fuori dai giochi, le prossime elezioni parziali del 26 giugno sono «una corsa aperta», ha dichiarato Nelson Wiseman, professore emerito di scienze politiche all'Università di Toronto. «La differenza tra l'ultima volta e questa volta è che non sappiamo chi vincerà», ha detto il professor Wiseman.