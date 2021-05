Questi cani risentono dello stress dei loro padroni

È proprio il caso di dire ‘tale cane tale padrone’: la somiglianza tra il proprietario e il suo fedele amico sta anche nello stress. Il legame con i nostri amici a quattro zampe è talmente forte che i cani risentono fortemente dello stato di salute dei padroni. Ma se questo, finora, pareva essere solo un modo di dire, adesso c’è uno studio dell’Università di Linkoping (Svezia) che lo conferma. Ne è emerso che lo stress avvertito e mostrato dagli animali è proporzionato proprio a quello del suo padrone. E ci sarebbero alcune specie più sensibili di altre, come per esempio i cane pastore con un livello di stress al pari dell’uomo. Oltre a specie da caccia, sono stati studiati anche bassotti, basenji, elkhound e husky, di cui sono stati rilevati i livello di cortisolo. Come in una sorta di simbiosi, la relazione tra cane e uomo determina una sincronizzazione anche dello stato di stress. Tale cane tale padrone, e questa volta lo dice la scienza. Music: “Perception” from Bensound.com

