Cattura e uccide un piccolo di pesce spada: rischia grosso

di Nazareno Dinoi

Cattura e uccide un piccolo di pesce spada che nuotava disorientato a pochi metri dalla riva. Poi mostra il suo “trofeo” in spiaggia. Ora il bagnante che giovedì scorso è stato protagonista di questa “impresa” a San Pietro in Bevagna rischia una multa mai abbastanza salata: fino a seimila euro. L’uomo, fotografato e filmato da numerosi testimoni che hanno poi pubblicato tutto sui social, ha esibito il piccolo esemplare ancora agonizzante come un trofeo prima di allontanarsi. La taglia minima per i pesce spada, secondo la normativa in vigore, è di 140 centimetri, molto al di sopra di quanto misurava il “trofeo” pescato dallo sconosciuto.