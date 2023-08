Zoo cinese costretto a negare che l'orso sia un essere umano in costume

«L'orso è reale e non è un uomo travestito da animale». Questo il comunicato che lo zoo di Hangzhou, in Cina, è stato costretto a diffondere, dopo che in rete è circolato un video in cui sembrava il contrario. Il filmato dell'orso ha attirato l'attenzione di tantissime persone, gli utenti hanno notato le sue gambe snelle e le pieghe del pelo che fanno apparire la creatura come se fosse una persona in piedi con un costume da orso.

La specie

Gli orsi del sole sono la specie più piccola del mondo.

La precisazione

I funzionari hanno anche affermato che un essere umano all'interno di un costume sfocato non sarebbe mai sopravvissuto a temperature estive che superano i 100 gradi. "Se una persona indossasse un costume da orso, si sdraierebbe in pochi minuti a causa del caldo", ha detto un portavoce. Un dipendente che ha risposto al telefono allo zoo ha rifiutato di parlare degli orsi, ma ha detto che lunedì sono state organizzate visite per i giornalisti per vedere gli orsi.