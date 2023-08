RIETI - Paura in un b&b di Accumoli assediato dai lupi nel corso della notte. I titolari della struttura, preoccupati per gli ospiti presenti, hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Ululati, guaiti e suoni inequivocabili di una zuffa tali da intimorire anche il più coraggioso degli ospiti: così vengono descritti i rumori avvertiti che hanno messo i brividi nel silenzio della notte. Se la presenza del lupo grigio appenninico testimonia e conferma la naturalità dei luoghi e la vocazione di un territorio incontaminato, dall’altra - quando si va a varcare la sottile linea rossa di confine con la presenza dell’uomo e, in particolare, di insediamenti umani - si possono determinare momenti ad alta tensione.

La dinamica. E’ quanto accaduto nella notte nella piccola frazione di Illica – quello che era un suggestivo paesino medievale circondato dalle montagne del Parco Nazionale del Gran Sasso - presso il bed and breakfast “Lago secco country house” dove i titolari – nel constatare la prolungata presenza di un numeroso branco di lupi intorno alla struttura – hanno deciso di allertare i carabinieri del comando stazione locale, preoccupati, in particolare, dal fatto che all’interno dell’area della struttura ricettiva, seppur recintata e protetta, vi fossero alcuni clienti che soggiornavano in tenda.

Il bed & breakfast si trova praticamente adiacente a quello che era il piccolo paese di Illica, raso al suolo dal sisma del 24 agosto del 2016. Proprio quei luoghi, forzatamente abbandonati e senza più una reale vita quotidiana nonostante la presenza delle Sae (soluzione abitative di emergenza post sisma), sono pian piano divenuti un po’ territori abbandonati che, con gli anni, hanno ritrovato la loro naturalità anche con la presenza di animali selvatici. «In questo caso siamo noi che abbiamo invaso il loro territorio – ha commentato dopo l’episodio il titolare del b&b “Lago secco”, Davide Carosi – i lupi sono animali territoriali e la loro presenza qui è radicata da sempre. Ci hanno anche parlato dell’avvistamento di due orsi ma io personalmente non li ho visti».

Il branco nella notte è giunto molto vicino al bed and breakfast e la loro presenza è stata chiaramente avvertita già da subito per via dei guaiti, degli ululati e soprattutto dei rumori di una feroce zuffa tra alcuni esemplari del branco. La loro prolungata presenza ha allertato i proprietari del b&b soprattutto preoccupati per i propri clienti che erano accampati in tenda all’interno delle pertinenze della struttura ricettiva.

La paura. «La preoccupazione è stata maggiormente per le persone che alloggiavano in tenda anche se erano all’interno del b&b. I guaiti si interrompevano per poi riprendere poco dopo - racconta Davide – i lupi sono rimasti per diverso tempo vicini alla struttura e per questo poi abbiamo deciso di chiamare i carabinieri. Tra l’altro ci è stata segnalata una tana di lupi non distante da qui. E’ vero che sono animali schivi e che hanno paura dell’uomo ma in questo caso erano molti e ci siamo messi in allarme». Sul posto i carabinieri hanno potuto constatare la presenza del branco che si era pericolosamente avvicinato alla rete che circonda la struttura e, in un secondo momento, sono stati anche allontanati per via della presenza di alcuni cani.

Il precedente. «Sono presenze ormai attestate e note – spiega il titolare – anche di giorno diversi esemplari li abbiamo visti camminare davanti casa. Tempo fa alcune persone, che erano all’interno di un camper, li hanno visti girare a lungo intorno al mezzo raschiando addirittura sulle fiancate. C’erano anche dei lupacchiotti». L’episodio è stato anche segnalato al personale dei carabinieri-forestale per gli adempimenti di rito e le relative incombenze connesse.