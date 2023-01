Onichini scarcerato: «Ora sono molto più tranquillo». Il video

PADOVA - Walter Onichini è stato scarcerato. Il giudice del Tribunale di sorveglianza ha concesso l'affidamento in prova. Condannato in via definitiva a 4 anni, 10 mesi e 27 giorni di reclusione per il reato di tentato omicidio, perché sparò a uno dei tre ladri entrati a casa sua il 22 luglio del 2013 a Legnaro, aveva chiesto di poter lavorare in modo da aiutare la sua famiglia (video Nuove Tecniche - Simone Piccirilli)