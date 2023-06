L'assessore regionale veneto Caner: «Dobbiamo rendere il mondo del turismo più attrattivo, cominciamo dagli stipendi»

PADOVA - «Gli operatori del turismo devono avere una giusta remunerazione e gli imprenditori lo hanno capito. Per avere un turismo di qualità bisogna avere dei professionisti per questo la riforma fiscale dev’essere rivista». Queste le parole dell’assessore regionale Federico Carner intervenuto questa mattina al Palazzo Santo Stefano a Padova alla conferenza per l’iniziativa cultura e turismo nei Colli Euganei: il nuovo Parco Letterario Francesco Petrarca e Colli Euganei.

Madeleine Palpella