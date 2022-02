Tripletta nella propria porta, gli autogol sfortunati di Meikayla Moore

Domenica da dimenticare per Meikayla Moore, difensore della nazionale femminile di calcio della Nuova Zalanda che, nel match valido per la SheBelieves Cup contro gli Stati Uniti, ha realizzato tre clamorose autoreti nel 5-0 finale per le americane.

Tutto è successo in appena 36': al 5' la calciatrice 25enne ha deviato nella propria porta un cross di Sophia Smith. Un solo minuto più tardi è ancora lei a sporcare un innocuo colpo di testa di Catarina Macario spedendolo nella rete sbagliata. Al 36' la poco invidiabile tripletta viene messa a referto quando il goffo tentativo di respingere al volo un cross di Margaret Purce ha messo fuori dai giochi il portiere compagno di squadra Erin Nayler. Un vero e proprio incubo, con il suo allenatore che ha deciso di sostituirla al 40' dato il vero e proprio stato di shock della Moore.