Serie A, la Juventus batte 2-0 l'Udinese

(LaPresse) La Juventus ha vinto 2-0 contro l'Udinese nella sfida di ieri sera valida per la 22esima giornata di serie A. A decidere i gol di Dybal e McKennie, con l'argentino che non ha esultato dopo la rete, forse per mandare un messaggio alla dirigenza in merito al difficoltoso rinnovo contrattuale. Nel pomeriggio c'è stata la vittoria del Torino in trasferta contro la Sampdoria (2-1) e della Lazio sul campo della Salernitana (3-0). Oggi altre quattro gare tra cui spicca la sfida delle 20.45 tra Atalanta e Inter. Domani si chiude il turno con Bologna-Napoli, Milan-Spezia e Fiorentina-Genoa.