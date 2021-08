Juve-Ronaldo: è finita. Il portoghese lascia Torino con un aereo privato

È ufficialmente finita la storia d'amore tra Cristiano Ronaldo e la Juventus. Il portoghese nella giornata di ieri ha comunicato a Massimiliano Allegri la sua volontà di lasciare Torino, e in mattinata non si è allenato, definendo gli ultimi dettagli dell'addio in attesa di un'attesa formale da una possibile acquirente, che con ottime probabilità sarà il Manchester City di Pep Guardiola. Ecco il video della sua partenza da Torino su di un aereo privato.