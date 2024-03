La procura spagnola chiede due anni di carcere per Rubiales

Per il bacio alla calciatrice Jennu Hermoso

Madrid, 27 mar. (askanews) - La Procura dell'Audiencia Nacional ha chiesto due anni e sei mesi di reclusione per l'ex presidente della Federcalcio spagnola (RFEF) Luis Rubiales per il bacio non consensuale alla giocatrice della nazionale spagnola Jenni Hermoso durante la premiazione del Mondiale di calcio femminile il 23 agosto scorso.

Chiesto anche un risarcimento di 50.000 euro per il reato di violenza sessuale. Secondo l'accusa con quel bacio Rubiales avrebbe compiuto due reati: aggressione sessuale e coercizione.

La pubblica accusa chiede anche la condanna a un anno e mezzo di carcere per coercizione per il direttore sportivo della nazionale maschile, Albert Luque, per l'ex allenatore della selezione femminile, Jorge Vilda e per l'ex responsabile marketing della Federcalcio, Ruben Rivera.

La procura ha parlato delle pressioni da parte di Rubiales e del suo staff sulla famiglia e sugli amici di Jenni Hermoso.