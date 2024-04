Truong My Lan, una miliardaria di 67 anni, è imputata nel più grande scandalo bancario del Vietnam , accusata di aver defraudato ladi 44 miliardi di dollari in un'operazione durata 11 anni. Il suo caso, che si svolge in un tribunale storico di Ho Chi Minh City e vede coinvolti altri 84 imputati, potrebbe portarla a ricevere la pena di morte. Questo processo fa parte della campagna "Blazing Furnaces" contro la corruzione, guidata dal segretario generale del Partito Comunista, Nguyen Phu Trong, che mira a consolidare la stabilità politica del Vietnam contrastando la corruzione, pur affrontando il paradosso di promuovere una crescita economica che rischia di alimentarla. Truong My Lan, la miliardaria vietnamita accusata di frode bancaria (per 44 miliardi di dollari): rischia la pena di morte