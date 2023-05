Internazionali Tennis, Panatta: «Berrettini assente? C'è Sinner...»

Sinner colmerà l'assenza di Berrettini nel cuore dei tifosi romani? «Sinner è italiano, è la stessa cosa». Lo dice l'ultimo italiano vincitore del torneo di Roma, Adriano Panatta, a margine della presentazione della 22/a edizione di "Banca Generali - Un campione per amico", al tennis club Parioli. «Sonego possibile sorpresa? Lui è un grande combattente, per batterlo bisogna giocare bene. Musetti è un pochino più incostante ma è una grande giocatore. Per gli italiani Roma ha un fascino positivo e negativo, positivo perché giocando in casa il pubblico ti sosterrà, negativo perché un pizzico di pressione in più ci sarà. Almeno così era per me», conclude Panatta.

Internazionali Tennis, Panatta vede Alcaraz favorito

«Lui gioca bene, i campi da tennis sono sempre uguali ovunque, stessa misura, stessa terra rossa. Madrid è in altura, ma lui ha vinto anche quando ha giocato al livello del mare. È giovane, quindi delle volte ci ha un pò sorpreso con qualche sconfitta, ma sa che Roma è un torneo molto importante, quindi verrà qui determinato a vincere il torneo». Adriano Panatta ha voluto poi indicare Alcaraz come favorito di una competizione che vede anche un altro giocatore molto amato dall'ex campione azzurro: ««Holger Rune mi piace moltissimo, è ancora giovane ed esuberante. Non mi piacciono le manifestazioni che lui ogni tanto mette in scena, però è un grande giocatore». Infine una battuta su Djokovic: «È rimasto solo lui tra i big three, ma a Montecarlo non l'ho visto bene. Non è il miglior Nole visto in altre occasioni, ma quando pensi che lui non stia in forma, poi ti smentisce».