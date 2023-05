Internazionali, l'ucraina Kalinina in finale: niente stretta di mano alla russa Kudermetova

È Anhelina Kalinina la prima finalista degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis femminile. La 26enne ucraina, numero 30 del seeding, si è imposta sulla russa Veronika Kudermetova, numero 11 del torneo romano in tre set con il punteggio di 7-5, 5-7, 6-2. Ora in finale la Kalinina, che a fine partita non ha stretto la mano alla sua rivale, affronterà la vincente del match di questa sera fra Jelena Ostapenko ed Elena Rybakina. A fine partita, in conferenza stampa, la Kudermetova non ha commentato l'episodio a fine match: «Siamo entrambe qui solo per fare quello che amiamo, giocare a tennis».