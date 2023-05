Internazionali tennis, Rune-Ruud 6-7; 6-4; 6-2: il danese vola in finale

Holger Rune è il primo finalista degli Internazionali BNL d'Italia.

Il ventenne danese numero 7 al mondo ha battuto Casper Ruud in tre set. Dopo un inizio partita molto equilibrato, Rune è riuscito a spostare l'inerzia del match dalla sua parte sostenuto anche da gran parte del Centrale che pare lo abbiamo adottato come nuovo talento da sostenere. Piccola nota polemica da parte di Ruud. Al norvegese, numero 4 della classifica ATP, non è piaciuto il medical time out chiesto dall'avversario nel momento più complicato per lui sul secondo set. Sarà un caso ma da quel momento la partita di Ruud si è maledettamente complicata. Rune ora attende il nome dell'avversario. Tsitsipas o Medvedev.

Rune-Ruud, il racconto del match

Partita di alto livello come era previsto. Rune e Ruud nel primo set hanno dato vita a un match appassionante con scambi vorticosi sotto rete. Dall'effetto padel alla partita infinita, sembra proprio che la prima semifinale al Centrale sia destinata a durare più della media. Il primo set è finito 7-6 per Ruud. Dopo un medical time out dovuto a un problema alla spalla, Rune torna in campo e recupera un break. La piccola pausa ricarica il danese che a quel punto riesce a recuperare e ad affondare il colpo, aggiudicandosi 6-4 il secondo set. Al termine, Ruud chiede spiegazioni all'arbitro su alcune decisioni come quella del MTO chiesta dall'avversario.