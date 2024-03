De Rossi: «Inaccettabile che la Roma non sia in Champions. Calciatori da quarto posto»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Brighton: «Ho fatto una battuta dicendo che l’ultima partita che abbiamo giocato con la Roma ero in campo. Sembrano passati 20 anni. Da allora la Roma non ha più giocato in Champions ed è inaccettabile. A livello societario stiamo meglio di quando ho lasciato la Roma, sia di giocatori, di investimento e di monte ingaggi. La Roma deve provare arrivarci, poi il suo percorso lo ha sempre fatto. Ottavi, quarti e una volta vicino alla finale. Questi giocatori possono arrivare in Champions a prescindere dall’allelanatore, questa squadra non può arrivare sotto al quarto posto del campionato italiano».