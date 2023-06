Ange Postecoglou è il nuovo allenatore del Tottenham. Ad annunciarlo gli stessi 'Spurs' sui loro canali social. Il 57enne australiano di origine greca, ex manager del Celtic Glasgow, ha firmato un contratto quadriennale con il club londinese.

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract 🤍