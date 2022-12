X Factor, per l'esibizione Fedez ha nascosto tutti i tatuaggi: come ha fatto? Ecco il trucco che ha usato

Fedez sale sul palco della finale di X Factor e lascia di stucco tutti i telespettatori per quel suo essersi presentato “diverso”: senza tatuaggi. Il rapper, infatti, prima di salire sul palco del talent show di Sky, si è sottoposto alla copertura totale di tutti i suoi tatuaggi. Si tratta ovviamente di una misura estremamente temporanea e reversibile ma che ha turbato non poco i fan, stupiti di vederlo con la pelle completamente candida. Ecco che trucco ha utilizzato e il motivo per il quale ha coperto i suoi magnifici tattoo.

Photo Credits: Jule Hering, per gentile concessione Sky TV; music: “Buddy” from Bensound.com

