Will Smith chiede scusa a Chris Rock per lo schiaffo agli Oscar

«Ho contattato Chris. E il messaggio che è tornato è che non è pronto a parlare. E quando lo sarà, si metterà in contatto con me, quindi ti dirò, Chris, mi scuso con te. Il mio comportamento è stato inaccettabile. E io sono qui ogni volta che sei pronto a parlare», Will Smith si scusa in un video su Instagram con Chris Rock dopo lo schiaffo agli Oscar. / Instagram Will Smith Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it