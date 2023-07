Temptation Island, Gabriela e Giuseppe: caos social per le parole di Filippo Bisciglia

La storia d'amore tra Gabriela e Giuseppe è stata definitivamente raccontata durante l'ultima puntata di Temptation Island 2023. Davanti al pubblico e al conduttore Filippo Bisciglia, la coppia ha deciso di abbandonare il programma, lasciando un finale che ha senz’altro provocato un po’ di amaro in bocca a moltissimi fan. Tuttavia, ciò che ha fatto ancora più scalpore dell'esito della coppia sono state alcune parole pronunciate da Filippo, che non sono state apprezzate da tutti. Ma cosa avrà mai detto il conduttore del programma di Canale 5? E perché sul web è scoppiato un vero e proprio “caos social” a riguardo? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, ufficio stampa Betti Soldati, Red Communications; music by Korben MKdB