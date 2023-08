Stefano De Martino, il programma tagliato dalla Rai?

Arrivano brutte notizie per Stefano De Martino e il programma televisivo di punta da lui condotto sulle reti Rai, ‘Stasera tutto è possibile’. Secondo le recenti affermazioni del comico Francesco Paolantoni, ospite fisso in studio, Rai Due avrebbe preso la decisione di eliminare lo show condotto dall'ex ballerino di Amici. Potrebbe scomparire del tutto dal palinsesto, anche se le affermazioni ufficiali da parte della produzione non sono arrivate. Ma si tratta forse di una decisione definitiva? Oppure c'è ancora una qualche possibilità di recupero? E cosa farà adesso Stefano De Martino? Andiamo a scoprire insieme cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB

