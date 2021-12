Stasera in tv, Masterchef su Sky: le anticipazioni della puntata di oggi

Masterchef 11 sta per tornare con un’altra imperdibile puntata. Su Sky e in streaming su Now i telespettatori potranno seguire il nuovo gruppo che dovrà conquistare la vittoria. Proprio stasera potremo conoscere i partecipanti che si sono aggiudicati la Masterclass del 2021 e saranno pronti a consumare i fornelli dello studio. I concorrenti non stanno più nella pelle e non vedono l'ora di mettersi alla prova con i vari step che dovranno affrontare nel corso della serata: esterna, Mistery Box e Invention test. FOTO: UFFICIO STAMPA SKY MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM



LEGGI ANCHE:-- Masterchef, l'ex concorrente e la frecciatina sulla cucina degli chef: la concorrente fuori dal programma fa disperare i fan