Angelina Mango all'Eurovision 2024, chi è la cantante? I sondaggi sulla competizione, età, genitori, la morte del padre, il fidanzato e i look

Stasera sarà Angelina Mango show alla Malmo Arena dell'omonima città svedese per l'Eurovision 2024.

Eurovision 2024, seconda semifinale: canta Angelina Mango. Scaletta, ospiti e dove vedere la puntata di questa sera

Secondo i bookmaker non sono poche le possibilità che la figlia di Mango vinca anche questa competizione con La Noia (tagliata di 8 secondi) e i suoi outfit gipsy. In attesa dell'esibizione di stasera scopriamo qualcosa in più sull'artista.

Angelina Mango, le origini

Angelina Mango è nata nel 2001 a Maratea, in provincia di Potenza, ma ha vissuto l'infanzia a Lagonegro, sempre in Basilicata. Figlia del cantante Pino Mango - scomparso l'8 dicembre del 2014, all'età di 60 anni, per un arresto cardiaco durante un suo concerto al Pala Ercole di Policoro, in provincia di Matera - e della moglie Laura Valente, anche lei cantante, Angelina ha un fratello di nome Filippo, che suona la batteria.

Nel settembre 2014 si è iscritta presso il liceo scientifico, sospendendo gli studi successivamente alla morte del padre, deceduto a causa di un attacco cardiaco durante un concerto. Nel 2016 si è trasferita a Milano con la famiglia, dove ha continuato gli studi. A Sanremo 2024, l'ex cantante del programma televisivo di Canale 5 Amici, ha trionfato con La noia.

La carriera

La passione per la musica la sviluppa fin da piccola, anche per i suoi genitori, Giuseppe Mango e Laura Valente. Angelina ha un fratello di nome Filippo ed è proprio con lui che ha iniziato a cantare in un gruppo, con il fratello nel ruolo di batterista. Nel 2020 inizia a muovere i primi passi nel panorama musicale. Ha pubblicato il suo primo singolo, va tutto bene, il quale anticipa l’EP “Monolocale” e apre anche il suo canale YouTube. Nell’estate del 2021 apre il tour di Giovanni Caccamo e Michele Placido “Parola” e nello stesso anno firma il suo primo contratto discografico con Sony Music. Ha lavorato insieme a Tiziano Ferro nel 2022. in particolare il cantante ha contribuito al walkman dell'EP Mango, il secondo singolo dell'EP e inoltre ha eseguito il brano al Concertone di Piazza del Popolo il 1 Maggio 2022.

A novembre 2022 entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dopo aver sfidato e sconfitto il vocalist Ascanio. Arisa e Lorella Cuccarini volevano entrambe fortemente la figlia di mango ma quest'ultima scelse la Cuccarini. Molte le critiche sui social per la sua partecipazione al talent per il fatto che avesse più esperienza come musicista rispetto agli altri studenti di Amici. Grazie alla sua voce fresca, giovane, ma anche unica, così come molto interessante è la sua scrittura,una volta uscita dal talent show di Maria De Filippi, Angelina Mango è esplosa nel panorama musicale italiano.

I successi

Nonostante la sua giovane età i numeri parlano per lei: oltre 11 milioni di stream per la canzone 'Che t’o dico a fa’'. Anche con la hit dell’estate 'Ci pensiamo domani' ha raggiunto la Top10 della classifica Airplay Radio Earone, totalizzando anche 17 milioni di visualizzazioni con il video ufficiale. Il brano, inoltre, è stato utilizzato per migliaia di contenuti video su TikTok, piattaforma sulla quale la cantautrice ha superato i 7 milioni di like, diventando anche la prima artista italiana ad aver trasformato il proprio tour in una serie pubblicata proprio su questa piattaforma.

La morte del padre

Il momento più drammatico per Angelina arriva nel 2014 quando morì il padre. Mango durante un suo concerto a Policoro, capoluogo di provincia di Matera, ebbe un infarto e interruppe bruscamente il suo spettacolo, sulle note finali della sua canzone, Oro con queste parole: scusate, non mi sento bene».

Inutili fu l'arrivo in ospedale perchè Mango si era presentato già morto.

Il fidanzato

Angelina Mango è da prima del suo ingresso ad Amici fidanzata con Antonio Cirigliano, ovvero il chitarrista e arrangiatore che l'accompagna sempre in tour. Antonio Cirigliano ha 24 anni ed è di Potenza. Ora i due ragazzi convivono.

Angelina può vincere l'Eurovision? I sondaggi

Secondo gli scomettittori a contendersi la vittoria della kermesse canora saranno la Croazia e la Svizzera. La prima rappresentata da Baby Lasagna con la canzone Rim Tim Tagi Dim. Il giovane cantautore (quotato 2.25) il cui vero nome è Marko Purišić classe 1995 porta un brano interamente in croato che ha già conquistato critica e pubblico. Invece a rappresentare la Svizzera è Nemo con The Code (quotazioni al 5).

Ha solo 24 anni ma ha già pubblicato EP ed ha partecipato all’edizione svizzera de Il cantante mascherato. E per quanto riguarda l’Italia, invece, Angelina Mango con La Noia è ritornata sul podio, al terzo posto con una quotazione di 7. Dunque ci sono buone possibilità che l’Italia trionfi e quasi certo che uno di questi tre artisti sarà il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2024.

Il look

Squadra che vince non si cambia. Angelina all'Eurovision 2024 sfoggerà ancora una volta un look Etro di Marco De Vincenzo, stilista che avevamo imparato a conoscere già a Sanremo. La cantante sfila alla conferenza stampa con una tuta in lycra color tabacco con ricami in evidenza. A coprire l'outfit, un cappotto di lana bordeaux con lamina oro e anfibi color argento con enorme zeppa a vista.