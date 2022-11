Pierfrancesco Favino è il leggendario comandante Salvatore Todaro del sommergibile “Cappellini”: coraggio e altruismo da medaglia d'oro. Trailer

di Ebe Pierini

Lo sguardo fiero. L’uniforme della Marina indosso. Il leggendario eroe dei mari Salvatore Todaro avrà il volto di Pierfrancesco Favino nel nuovo film di Edoardo De Angelis, “Comandante”. Al via le riprese che avranno la durata di 8 settimane e si svolgeranno tra Taranto e Roma. È stato ricostruito in ogni dettaglio il sommergibile Cappellini del 1940, lungo 73 metri, stazza 70 tonnellate in gran parte d'acciaio, ricreato a partire dai progetti trovati nell'Ufficio Storico della Marina Militare. La sua realizzazione, in collaborazione con Cinecittà, ha coinvolto più di 100 professionisti fra ingegneri, costruttori e artigiani. I lavori sono durati 8 mesi e si sono conclusi con il varo all’interno del bacino dell’arsenale della Marina Militare.

Durante la Seconda Guerra Mondiale Salvatore Todaro comandava il sommergibile Cappellini della Regia Marina. Nell’ottobre del 1940, mentre navigava nell’Atlantico, nel buio della notte, si imbattè in un mercantile che viaggiava a luci spente, il Kabalo, di nazionalità belga, che trasportava pezzi di ricambio per aerei. Al termine del duello il comandante Todaro affondò il mercantile a colpi di cannone. Quello che avvenne dopo entrò nella storia.

L’ufficiale decise di salvare i 26 naufraghi belgi condannati ad affogare in mezzo all’oceano per sbarcarli nel porto sicuro più vicino, come previsto dalla legge del mare. Per accoglierli a bordo fu costretto a navigare in emersione per tre giorni, rendendosi visibile alle forze nemiche e mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi uomini. Quando il capitano del Kabalo, sbarcando nella baia di Santa Maria delle Azzorre, gli chiese perché si fosse esposto a un tale rischio contravvenendo alle direttive del suo stesso comando, il comandante Todaro rispose con le parole che lo hanno reso una leggenda: “Perché noi siamo italiani”. Todaro, agrigentino cresciuto a Chioggia, nel dicembre del 1942 morì a 34 anni quando la sua imbarcazione venne mitragliata da uno Spitfire. Gli venne assegnata la medaglia d'oro al valor militare.

Tra gli interpreti del film anche Massimiliano Rossi e Silvia D'Amico. Si tratta di è una produzione Indigo Film con Rai Cinema, O'Groove, Tramp LTD, VGroove e Wise. È prodotto da Pierpaolo Verga, Nicola Giuliano, Attilio De Razza, Edoardo De Angelis in collaborazione con Marina Militare, Cinecittà e Fincantieri in coproduzione con Beside Productions. È realizzato con il supporto del Programma Europa Creativa - MEDIA dell'Unione Europea e della Direzione Generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura con il contributo allo sviluppo della Regione Campania Agenzia Turistica Regionale Puglia Promozione con la collaborazione dell’Apulia Film Commission. Sarà distribuito da 01 Distribution.

Dal film, scritto da Sandro Veronesi ed Edoardo De Angelis, è tratto un romanzo che uscirà in libreria il 25 gennaio 2023 edito da Bompiani. Gli effetti visivi del film sono curati dal celebre Kevin Tod Haug (Fight club, Twilight e Panic Room) e il workflow supervisor è il premio Oscar David Stump (X – MEN, Breaking Bad, Batman Forever). I costumi sono di Massimo Cantini Parrini candidato all'Oscar per Pinocchio e Cyrano.