Masterchef, cos'è successo tra Eleonora e Niccolò dopo la vittoria? La scena che nessuno ha visto

L'edizione 2024 di Masterchef , la numero 13, è stata vinta da Eleonora Riso, che è riuscita a convincere i giudici Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli con il suo menù "Ichigo Ichie" ispirato alla cucina giapponese e alle sue tradizioni. Fin qui nulla di strano ma in molti si sono accorti di qualcosa che si è vista durante le battute finali del programma, a partire dal momento in cui Barbieri ha annunciato la conquista del titolo da parte di Eleonora. In molti si sono chiesti dove fosse Niccolò Califano, considerato fino a qualche settimana fa uno dei candidati alla vittoria finale, prima di venire eliminato, ma anche perché tra lui e la vincitrice assoluta del talent di cucina più amato d’Italia c’era veramente del tenero. Ma cosa si aspettavano i telespettatori? E cosa è invece successo in realtà? Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Sky; music by Korben MKdB