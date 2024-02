Non solo ricette gourmet a base di prodotti di montagna, che gli sono valse la stella Michelin. Riccardo Gaspari, cuoco ampezzano ospite all’ultima puntata di Masterchef, propone anche sfiziosità semplici e goduriose come il suo apprezzatissimo “burro montato”, diventato un must. Ecco come lo prepara.

(video di Andrea Ciprian)