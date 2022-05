Manuel Bortuzzo e il film Rinascere: con chi lo ha visto, lo scatto fa il giro del web

Il film ‘Rinascere’ racconta la storia di Manuel Bortuzzo, che ha guardato la sua trasmissione in prima serata su Rai Uno insieme a una persona speciale. Dopo la fine della storia con Lulù Selassié, di chi si tratterà mai? Ecco con chi ha visto la pellicola l’ex concorrente del GF Vip. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; Music: "OnceAgain" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Manuel Bortuzzo, Rita Dalla Chiesa sbotta sui social: 'Vigliacchi voi che lo aggredite'