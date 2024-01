Grande Fratello, tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera la situazione si scalda sempre di più: «Altro che muri, le barricate»

Al Grande Fratello, la situazione tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese si sta facendo sempre più pesante, al punto che la concorrente ha cominciato a mostrare dei segni di insofferenza sempre più palesi nei confronti degli atteggiamenti che il suo ex compagno mette in atto nei suoi confronti. Monia sembra essere del tutto esausta del comportamento di Massimiliano, tanto da aver detto di voler alzare "muri e barricate" contro di lui, talmente insostenibile sta diventando l'intera situazione. Ma cosa avrà mai combinato il Guru della casa più spiata d'Italia per farla arrivare fino a questo livello di insofferenza? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



