Giovanni Ciacci, 20 kg in 3 mesi: cosa ha fatto per dimagrire così tanto

Giovanni Ciacci ha reso partecipi i suoi follower di un grande traguardo raggiunto in questi mesi: ha perso ben 20 chili in tre mesi, grazie alla buona volontà e all'aiuto di professionisti Foto: Kikapress, MN Italia Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Dieta Tina Cipollari, la bilancia non perdona: ‘Mi sono rovinata…’, l’amaro sfogo dell'opinionista di Uomini e Donne