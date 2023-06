Giorgia Soleri «aveva un altro da tempo». Rumors su un imprenditore, con Damiano nessuna lite

"Giorgia aveva un altro da tempo". Non è una canzone ma il titolo di diversi "rumors" nel magico mondo de gossip dove da settimane si parla, tanto per cambiare, di Damiano dei Måneskin e della sua ex fidanzata. Nulla di nuovo però se si leggono bene i messaggi sulla fine della love story divulgati dal cantante. Da tempo i due avevano una sorta di "libera relazione in libero amare" e dunque non c'è da leggere nessun tradimento o motivo di scenate. Eppure, si sa, l'estate è dietro l'angolo: meglio arrivare informati in spiaggia per raccontarsi le ultime novità in riva al mare. Dunque Giorgia Soleri, secondo quanto riporta Novella 2000, "non si sia strappata i capelli per Damiano perché pare abbia già da mesiuna love story con un imprenditore nel settore cosmetico». Secondo gli esperti del settore, Giorgia Soleri (che ha appena lanciato una linea sua (Neonude) in collaborazione con il brand italiano Mulac) sarebbe però già alle prese con una seconda separazione. L'imprenditore, sempre secondo Novella 2000, avrebbe deciso di chiudere la relazione dopo alcune "agghiaccianti" dichiarazioni. Quali? Ancora non si sanno. La nuova fidanzata di Damiano David