Wanda Nara, grave gaffe al Grande Fratello Vip: ecco cos'ha detto. Fan furiosi: «Cafona inqualificabile»

Wanda Nara , gaffe in diretta al Grande Fratello Vip ? Ecco cosa avrebbe detto. Fan furiosi: «Cafona inqualificabile». Ieri sera, è andata in onda la terza puntata del Gf Vip 4, condotto da Alfonso Signorini . Si parla di baci nella Casa.

Wanda Nara scherza con Pupo, ma ai telespettatori non è sfuggita una frase che avrebbe pronunciato la moglie di Mauro Icardi. Come riportano i fan su Twitter, riferendosi a Pupo, Wanda Nara avrebbe detto ironica: «A te tocca Barbara Alberti, voglio vedere come la baci». La camera poi avrebbe inquadrato Barbara Alberti che potrebbe aver sentito il presunto commento.

Su Twitter i fan si scatenano: «Ma cosa sarebbe un'offesa? Cafona». E ancora: «Ha parlato di Barbara Alberti come se fosse un pegno da pagare. Inqualificabile». Risponderà Wanda Nara alle accuse dei follower? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 17 Gennaio, 15:42

