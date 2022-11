Gf Vip, notte hot tra Antonino e Oriana: l’audio non viene staccato e si sente tutto

Nella notte, al Grande Fratello Vip, è andato in scena un momento (in realtà abbastanza lungo) di pura passione tra due concorrenti del reality show: Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si sono infatti infilati insieme sotto le coperte. La regia, stavolta, non ha staccato l’audio né spostato la telecamera, tanto è vero che oltre ai movimenti piuttosto espliciti del piumone, si è anche sentito tutto quello che avveniva là sotto: tra baci e sospiri, tra i due c’è stata davvero una notte hot che rimarrà memorabile!

