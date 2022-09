Per la prima volta nella storia, dopo l’inizio del Grande Fratello Vip, Elettra Lamborghini non ha fatto alcun riferimento al reality show di Alfonso Signorini. Il motivo è l’ingresso nella casa più spiata d’Italia di sua sorella Ginevra, con la quale non ha più rapporti. Ma cosa potrebbe succedere adesso?

Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: “Moose” from Bensound.com