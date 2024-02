Elettra Lamborghini, la dieta vegana e i consigli ai follower: «Fatevi seguire da un esperto, non affidatevi a Instagram»

Elettra Lamborghini, in questo momento, si sta rilassando insieme a un'amica ad Amsterdam. La cantante sta visitando la città, le sue vie tipiche con le vetrine piene di dolci e gelati. Proprio una storia postata alcune ore fa su Instagram avrebbe scatenato alcuni suoi fan che le avrebbero chiesto spiegazioni sulla sua alimentazione.

La dieta

Infatti, Elettra ha sempre dichiarato che, da anni, segue una dieta principalmente vegana e che non mangia più carne ormai da molto tempo.

Tuttavia, nelle scorse ore ha pubblicato una foto con un piatto con avocado, uova e salmone e qualcuno le ha chiesto spiegazioni. La cantante, quindi, ha fatto sapere che, quando si trova fuori casa, è flessibile su ciò che mangia ma che, comunque, i suoi piatti preferiti sono quelli privi di ogni tipo di carne o derivato animale. Nonostante il lungo messaggio sulla dieta, Elettra si è ritrovata a specificare anche un altro aspetto della sua alimentazione.

La storia su Instagram

Dopo la spiegazione sul suo regime alimentare vegano, Elettra Lamborghini ha aggiunto un'ulteriore storia Instagram in cui specifica: «Ps: ovviamente faccio parte di quelle persone che "vivi e lascia vivere", ovvero, per le mie esperienze e i miei gusti mi sono trovata a prediligere una dieta vegana (adoro le verdure e i legumi ecc. da impazzire) perché mi fa sentire molto meglio e piena di energie... ma non punto il dito contro chi, invece, decide di mangiare qualsiasi alimento. Attenzione, ognuno faccia quel che vuole. In più, io sono di buonissima forchetta quindi non mi faccio mancare niente, se ho voglio di schifezze me le magno e basta... Però, a casa mia mangio otto volte su dieci vegano. Non sono una dietologa per cui chi mi chiede di condividere cosa mangio durante il giorno lo trovo sbagliatissimo ma, soprattutto, molto personale e soggettivo, ognuno è fatto a modo suo e reagisce diversamente... Chiedete a chi è competente, non alla gente su Instagram...».

Il dolce risveglio di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini, dopo essersi spiegata per bene sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una dolce foto insieme al marito Afrojack. I due si sono appena svegliati e tra loro c'è la cagnolina Lea. La cantante scrive: «La nostra mattina», aggiungendo un cuore rosso.