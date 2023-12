GF, Beatrice Luzzi: quella frase pesante su Giuseppe Garibaldi

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, sono emerse (nuovamente) discussioni su Giuseppe, tra le parole di Marco che lo reputa un abile giocatore e quelle di Beatrice che lo definisce un "abile manipolatore". Dopo una serata vivace, Marco ha confessato a Beatrice Luzzi la sua convinzione sul comportamento strategico di Giuseppe. Quest'ultimo sembra influenzare alcuni coinquilini e per questo Marco e Beatrice si sono trovati d'accordo nel giudicare la sua abilità a muovere le dinamiche del gioco nella Casa. Eppure il pubblico sembra gradire la strategia di Giuseppe Garibaldi, cosa che Beatrice considera importante. Marco riconosce di essere anch'egli un giocatore ma evita di compromettere le relazioni personali. In un momento di provocazione, Beatrice ha infine etichettato Giuseppe come "burattinaio"... Grande Fratello, ma cosa succede alla vigilia? Tutti scatenati