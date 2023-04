Eros Ramazzotti, donna ha un malore al concerto a Roma. Lui ai paramedici: «Siete arrivati dieci minuti dopo...»

Eros Ramazzotti in scena ieri al Palazzo dello sport di Roma ha improvvisamente fermato il concerto per verificare le condizioni di una donna colta da malore. Il cantante ha poi rimproverato i paramedici presenti giunto sotto il palco per prestare soccorso. «Siete arrivati dieci minuti dopo, era già morta. Siete in 18, che fate?», le parole di Ramazzotti che poi si è rivolto alla sua fan.

Eros Ramazzotti, le parole alla sua fan

«Come stai?», le ha chiesto baciandole la fronte. «Ma tu mi puoi stare qui in mezzo a tutti questi qui», ha aggiunto il cantante. La donna, emozionata, ha risposto: «Perché sono stata troppe ore in piedi». E lui ancora: «Ma dimmelo, ti faccio stare qua sotto il palco» indicando un'area non affollata.

Il video su TikTok

Il video è stato condiviso su TikTok da Giulia Adami che ha così commentato le immagini: «Ieri sono stata al concerto di Eros Ramazzotti, ad un certo punto una signora si è sentita male, lui è stato molto carino ad andare da lei per sapere come stava»