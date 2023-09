Chi l'ha visto, il momento toccante durante la registrazione dell'appello per lo youtuber Kazuosan scomparso: ecco cosa è successo

Con l'inizio della nuova stagione di Chi l'ha visto, abbiamo già assistito a un momento straordinario: il ritrovamento di Kazuosan, lo youtuber salernitano scomparso alcuni giorni fa a New York. Questo commovente episodio è stato trasmesso durante l’apertura del programma di Rai Tre, mentre la madre del giovane stava effettuando la registrazione del suo appello per il ritrovamento del figlio proprio per la trasmissione. Ma cosa hanno visto i telespettatori del programma condotto da Federica Sciarelli? Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Rai; music by Korben MKdB