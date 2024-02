Antonella Di Massa, dieci giorni di mistero a Ischia: dove era nascosta la donna prima della morte? L'ipotesi del suicidio non basta a chiarire i dubbi

Antonella Di Massa scomparsa e morta a Ischia: di certezze, in attesa degli esito dell'autopsia che sarà eseguita a Napoli, ce ne sono ben poche.

Fra queste il fatto che il cadavere nei giorni scorsi, ovvero durante le vaste ricerche iniziate il 17 febbraio, il giorno della scomparsa, non era nel luogo dove è stato trovato dagli inviati della trasmissione Chi L'ha visto?.

Inizialmente risultava molto singolare che la salma della donna. 51 anni, sposata, due figlie, fosse stata individuata dai giornalisti dopo essere sfuggita per dieci giorni a decine di rappresentanti delle forze dell'ordine e di volontari che pure si erano avvalsi dell'impiego di cani e di droni che avevano perlustrato tutta l'isola, anche le zone interne meno frequentate. E' vero che la zona a sud dell'isola, tra Serrara Fontana e Sant'Angelo, è ricca di anfratti, grotte scavate nel tufo, vecchi ricoveri abbonandanti dai pastori e da una folta vegetazione, ma il cadavere, alle fine, era in pratica sul ciglio di una strada, via Succhivo, a 30o metri dalla Panda chiara che Antonella Di Massa aveva parcheggiato il 17 febbraio per poi passare, a piedi, cappuccio della giacca a vento rialzato, busta di plastica nella mano destra, davanti a telecamera di sorveglianza.

E anche i proprietari del terreno hanno ribadito che nei giorni scorsi lì non c'ra proprio niente. Ma dove ha trascorso 10 giorni Antonella Di Massa visto che la morte non sembra risalire a più di 24 ore prima del ritrovamento? Si è nascosta da sola oppure è stata ospitata? Di certo non ha lasciato l'isola. E le tracce di un eventuale periodo così lungo trascorso alla macchia sarebbero assai evidenti.

Le ricerche

Nei giorni successivi alla scomparsa per trovare la donna era stato predisposto un ingente dispositivo di ricerca che aveva coinvolto molti uomini delle forze dell'ordine, parecchi volontari, elicotteri, unità cinofile, droni ed un battello della Guardia Costiera che aveva perlustrato da mare le zone a sud dell'isola. Le ricerche erano proseguite anche di notte ricorrendo ai termoscanner ed allargandole anche ad altre zone dell'isola e visionando i filmati di molti impianti di videosorveglianza e chiedendo la collaborazione delle compagnie di navigazione ma senza alcun esito: la donna sembrava svanita nel nulla.

Chi era Antonella Di Massa

Antonella Di Massa, 51 anni, abitava in via Monte della Misericordia a Casamicciola con il marito Domenico Raco, 55 anni, dipendente dell'Esercito, e le figlie Alessia, 24 anni, studentessa a Psicologia a Napoli, e Flavia, 19 anni. L'indirizzo è importante in questa vicenda che ha sconvolto Ischia. Anche la casa della famiglia Raco venne investita dal fango della frana che il 26 novembre 2022 devastò il paese sulla costa nord dell'isola.

Anche in Raco, in altre parole, dovettero lottare per settimane per liberare l'abitazione da terra, sassi e rami, un periodo molto duro per loro e per le centinaia di isolani coinvolti: la frana fece morire 12 persone e ne ferì 5. Le abitazioni distrutte o danneggiate furono (sono) 40, gli sfollati furono 462.

Dal 17 febbraio i Raco sono precipitati di nuovo nell'angoscia: marito e figlie non si spiegavano e non si spiegano il moti per cui Alessandra è scomparsa. In queste ore è toccato all'uomo riconoscere il cadavere della moglie. Nei giorni scorsi anche lui e le figlie avevano partecipato alla ricerche con gli organizzatori, tra forze dell'ordine e volontari, che adesso non si spiegano come sia stato possibile non vedere il cadavere a pochi passi dal ciglio di via Succhivo, a 300 metri dall'auto della donna, nella zona sud dell'isola.

I proprietari del terreno dicono che quel corpo nei giorni scorsi lì non c'era.

Il marito, nei giorni scorsi, aveva diffuso, grazie agli amici, messaggi con cui invitava la moglie a dare notizie, a fare almeno sapere se stesse bene mentre continuava a mancare da casa. Ancora incerta la questione di un biglietto trovato a casa dai familiari qualche giorno dopo l'allontanamento.

I vicini descrivono Antonella, che oltre a crescere le figlie insieme al marito, aiutava i genitori a gestire appartamenti per i turisti, come una persona molto riservata e gentile, elegante nei modi e nel vestire, molto attenta alla vite delle figlie.

Era conosciuta anche per la frequentazione della parrocchia di Santa Maria Maddalena dove aveva fatto volontariato come corista.

La troupe di Chi l'ha visto

Poi, stamattina, il corpo di Antonella è stato ritrovato da una troupe di Chi l'ha visto, sotto alcuni alberi in un terreno che confina con una strada di campagna, molto frequentata. I proprietari del terreno tra l'altro, hanno dichiarato di esserci stati il giorno dopo la scomparsa della donna e di non aver notato nulla di strano. L'ipotesi privilegiata dagli inquirenti è che la donna si sia suicidata, ipotesi che potrà essere confermata dall'autopsia.

I cani molecolari

Durante le ricerche, sulla scomparsa della casalinga, sposata con due figlie, sono circolate diverse ipotesi, tra cui quella che la donna potesse essersi allontanta dall'isola, oppure che si trovasse ancora a Ischia e che, con l'aiuto di qualcuno, si nascondesse in qualche abitazione o casolare di campagna, come avrebbe fatto presagire un biglietto trovato a casa dai familiari diversi giorni dopo l'allontamento della donna. Secondo le forze dell'ordine Antonella è stata cercata, nel versante meridionale ischitano, praticamente ovunque, anche con la collaborazione del Soccorso Speleologico Alpino: le squadre dei ricercatori hanno passato al setaccio soprattutto i cavoni e le zone più impervie tra Succhivo, Panza e Sant'Angelo. Nella piazza di Panza i cani hanno captato alcune tracce olfattive, circostanza che ha fatto ipotizzare che la donna, dopo aver abbandonato la sua auto, sia passata per quella zona, magari utilizzando un bus.

Gli inviati di Chi l'ha visto?

«Onestamente non ci aspettavamo un esito così drammatico di questa vicenda, siamo rimasti molto scioccati. La nostra speranza era quella che Antonella avesse lasciato l'isola da sola con un traghetto, non ci aspettavamo che fosse morta». È quanto racconta all'Adnkronos l'inviato della trasmissione 'Chi l'ha Visto?' Francesco Paolo Del Re che, con il collega, il film-maker Marco Monti, ha ritrovato ieri mattina il cadavere di Antonella Di Massa. «Io e il mio collega Marco Monti siamo qui dal 19 febbraio, cioè siamo arrivati ad Ischia a due giorni dalla scomparsa di Antonella - spiega - Le nostre ricerche si sono concentrate sempre nella zona dove ci sono stati gli ultimi avvistamenti della donna da parte delle telecamere. Stamattina stavamo ripercorrendo la strada che alcuni testimoni ci avevano indicato come quella percorsa dalla donna, apparsa incappucciata in un video, e a una distanza di venti metri da dove era stata vista l'ultima volta ci siamo accorti che c'era un pezzo di terreno recintato e una porta mezza scardinata che chiudeva una proprietà privata».

«Anche noi, come hanno fatto tutti in questi giorni, siamo entrati e in quella proprietà privata, sotto degli alberi di arance, abbiamo trovato il corpo senza vita di Antonella - prosegue l'inviato di 'Chi l'ha Visto?' - La cosa strana è che in quel pezzo di terra era entrata un sacco di gente ma nessuno aveva notato il corpo della donna. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di chiamare il marito della vittima e i carabinieri che sono quelli che stanno operando su questo caso. Qui intanto sono ancora in attesa che arrivi il medico legale da Napoli, la zona è stata sequestrata e recintata e i carabinieri hanno raccolto le nostre testimonianze». «Il metodo di 'Chi l'ha Visto?' - sottolinea l'inviato del programma - è quello di non farsi mai prendere dagli scenari fantasiosi che spesso si creano dietro alla scomparsa di una persona. Noi abbiamo semplicemente ripercorso i passi della donna filmati dall'ultima telecamera, abbiamo ascoltato i testimoni e siamo l'unica trasmissione a cui i familiari di Antonella hanno affidato gli appelli. Il nostro compito è quello di lavorare al servizio delle famiglie», conclude Del Re.

Le parole di Federica Sciarelli

«I miei inviati sono rimasti scioccati, avevamo sentito ieri il padre e siccome si erano fermate le ricerche le abbiano continuate noi e alla fine l'abbiamo trovata noi». Così la conduttrice di 'Chi l'ha Visto?' Federica Sciarelli all'Adnkronos, sul ritrovamento del cadavere di Antonella Di Massa. «Noi non ci siamo mai dati per vinti - sottolinea la Sciarelli - facciamo sempre le ricerche anche per conto nostro, abbiamo sempre lavorato con questo spirito», conclude la giornalista.