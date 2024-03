Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal a Pechino Express: «Il telefono? Non ci è mancato»

È iniziata la corsa di ‘Pechino Express’ che dal 7 marzo porta otto coppie fra Vietnam, Laos e Sri Lanka. E la sfida vede scendere in campo anche Italia Argentina, rappresentate rispettivamente da Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal . “Quando mi hanno proposto questa esperienza ero un po’ titubante – ci confessa l’italiana Antonella – perché ho pensato ‘dove dormirò? Cosa mangerò?’”. ‘Pechino Express – La Rotta del Dragone’ (show Sky Original realizzato da Banijay Italia) va in onda ogni giovedì alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Inoltre, è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Immagini da Ufficio Stampa / Kikapress