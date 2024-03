Pechino Express, i Caressa lungo la "Rotta del Dragone": «Cassettina e walkman di mamma Benedetta»

Zaino sulle spalle e gambe pronte a macinare chilometri fra Vietnam, Laos e Sri Lanka. È questo l’itinerario della nuova stagione di ‘ Pechino Express ’, al via giovedì 7 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Tra le coppie pronte al check-in di Milano Linate, in occasione della conferenza stampa, ci sono anche ‘I Caressa’, ovvero papà Fabio con la figlia diciannovenne Eleonora. ‘Pechino Express – La Rotta del Dragone’ (show Sky Original realizzato da Banijay Italia) va in onda da giovedì 7 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Inoltre, è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Immagini da Ufficio Stampa / Kikapress