Amici 23, Malgioglio e la profezia sul possibile vincitore: si era avverata anche con Angelina Mango

Cristiano Malgioglio lancia la sua profezia anche per Amici 23. L'autore e cantante, giudice anche per quest'anno nel talent show di Maria De Filippi, ha infatti reso noto quali sono i ragazzi in gioco che gli hanno scatenato più emozioni. Le sue previsioni, tra l'altro, generalmente portano bene, dato che lo scorso anno aveva in qualche modo augurato ad Angelina Mango di finire sul palco dell'Eurovision Song Contest, sul quale effettivamente canterà il prossimo maggio dopo aver avuto un grande successo la scorsa estate e aver trionfato al Festival di Sanremo 2024. Ebbene, non ci resta che chiederci chi sono i due ragazzi "favoriti" secondo Cristiano Malgioglio e se, magari, ora che conoscono la profezia daranno ancora di più per arrivare alla vittoria finale. Se il percorso che si prospetta sarà simile a quello di Angelina, potrebbe valerne davvero la pena. Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB