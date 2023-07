Paura sulla nave da crociera, tempesta fa volare i lettini: sfiorata una mamma con il figlio in braccio

Momenti di paura sulla nave da crociera Royal Caribbean, che stava per lasciare la Florida da Port Canaveral. Le immagini, amatoriali, danno un'idea di quanto accaduto. Improvvisamente il sole scompare e la tempesta si abbatte sui passeggeri. Molte persone erano in piscina quando si sono affrettate a cercare un riparo sicuro, nonostante le condizioni difficili. Come il pavimento pieno d'acqua e i mobili mossi dalla forza del vento. Un lettino letteralmente "vola" e quasi colpisce una donna, che tiene in braccio il suo bambino. La tempesta che si è abbattuta sulla "Independence of the Seas" fortunatamente non ha provocato vittime o feriti gravi.

Ultimo aggiornamento: 21:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA