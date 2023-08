Anna Scala trovata morta in auto a Sorrento: le immagini della cattura dell'ex fidanzato

Le immagini della cattura dell'uomo accusato di aver ucciso Anna Scala, la donna di 56 anni ritrovata morta nel bagagliaio di un'auto a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. L'ex fidanzato della vittima è stato fermato dai Carabinieri: si trovava in una zona impervia della città, vicino a dove aveva nascosto lo scooter con il quale si era allontanato dal luogo del delitto.

Aveva cercato di darsi alla fuga. I militari lohanno condotto in caserma a Sorrento per l'interrogatorio.

Anna Scala, 56 anni, originaria di Vico Equense è stata trovata questa mattina all'interno del bagaliaio di una vettura parcheggiata in un'area condominiale in via San Massimo.

Anna Scala trovata morta nel bagagliaio di un'auto a Piano di Sorrento: fermato l'ex fidanzato. Lei lo aveva denunciato per stalking