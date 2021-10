Le immagini della Regina Elisabetta con il bastone sono state pubblicate sui tabloid britannici. Per la prima volta la regina ha partecipato a un importante evento pubblico avvalendosi dell'aiuto di un bastone per camminare. Lo ha riferito il sito dell'Evening Standard, pubblicando una foto scattata alla 95enne regina durante una cerimonia in occasione del centenario della Royal British Legion.