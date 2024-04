Pasta alla carbonara, la ricetta "segreta" di Nonna Iris (93 anni) spopola negli Usa: 8 ristoranti e oltre 400 dipendenti

Per tutti è Nonna Iris, 93 anni, 80 dei quali passati in cucina. È stata ribattezzata la regina della carbonara e le sue ricette (segrete) sono le stesse utilizzate da sua Nonna Fortunata oltre cent'anni fa.

La prima osteria di famiglia, "Da Fortunata" appunto, venne aperta negli anni venti a Roma e ora la sua carbonara, la sua gricia e la sua cacio e pepe spopolano anche negli Stati Uniti.

Iris Palombi è sempre viaggio per andare a controllare le sue cucine. «I miei figli - racconta - mi mettono sull'aereo per Miami e io faccio il viaggio con la hostess. Negli Stati Uniti inviamo anche dei container con gli ingredienti da usare in cucina. Così la carbonara viene buona anche lì».

La prossima apertura, quella del ristorante numero nove, sarà a New York. «Perché lì? Perché New York è come Roma. Le persone ti salutano per strada anche se non le conosci».

L'azienda di famiglia, che dà lavoro anche a oltre 20 nipoti, conta più di 400 dipendenti. Nonna Iris conosce tutti per nome e si muove tra un locale e l'altro per controllare che sia tutto in ordine. Quando arriva, ogni mattina alle 11:00, cuochi e camerieri si mettono sull'attenti. «Ciao Nonna!»