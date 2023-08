Napoli choc, famiglia va al mare in 5 sullo scooter (senza casco): il video denuncia diventa virale

Con il caldo che torna a farsi prepotente su tutta Italia, il mare (per chi può) è un'ottima soluzione. Ma il rischio di trovare traffico per le strade è elevato , così c'è chi si attrezza come può. Proprio come una famiglia di Napoli che ha deciso di recarsi alla spiaggia sul litorale di Pozzuoli in scooter.

E fino a qui non ci sarebbe nessun problema, anzi. Il fatto è che sul mezzo a due ruote sono ben in cinque: padre, madre e tre figli. Tutti in scooter e tutti, rigorosamente, senza casco. Un video, divenuto subito virale, che è giunto fino al parlamentare Francesco Emilio Borrelli che ha voluto denunciare l'accaduto.

Sesso in strada davanti a tutti, la coppia focosa incastrata dalla targa della macchina: identificati e denunciati

Napoli choc, uomo porta un bambino a rubare. Il video è virale: «Vergogna, salvate i piccoli dai delinquenti»

In 5 sullo scooter senza casco

«Adulti che mettono in pericolo la vita dei loro stessi figli e li educano a diventare dei selvaggi - dice il deputato - ma dove sono le pattuglie, i controlli? A questa gente, che deve essere multata pesantemente, va sequestrato il veicolo ed inoltre urgono dei controlli da parte dei servizi sociali dato che chi mette in pericolo la vita dei minori non è in grado di educarli e questi, a loro volta, rischiano di diventare da adulti peggio dei loro stessi genitori.

Bisogna interrompere questo circuito».