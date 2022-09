Harry, rinnovato l'affitto a Frogmore Cottage (ma Meghan non ci vuole più stare)

LOLNEWS.IT - Harry e Meghan hanno ancora molti affari in Europa e il loro mini tour tra Inghilterra e Germania lo conferma: a Düsseldorf sono stati accolti letteralmente con il tappeto rosso, come se fossero veri e propri capi di Stato, dopo essere stati Manchester alla cerimonia d’apertura del One Young World. I duchi di Sussex devono tuttavia fare i conti con alcune questioni in sospeso che si fanno sempre più ingombranti: parliamo dei rapporti con la Royal Family. Stando alle ultime indiscrezioni Meghan sembra stanca di utilizzare il Frogmore Cottage come punto di appoggio e non vorrebbe aver a che fare più nulla con Londra ma Harry è di un altro avviso e ha rinnovato il contratto di la locazione: i motivi (insospettabili).

