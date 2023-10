Meghan Markle abbraccia la giovane fan: «Hai un nome bellissimo»

Meghan Markle ha incontrato una giovanissima fan della famiglia reale, Amelka Zak, di 14 anni, durante una visita a Windsor con il principe Harry e il principe e la principessa di Galles. Meghan ha fatto i complimenti ad Amelka per il bellissimo nome e l'ha ringraziata per essere venuta a Windsor e per aver atteso oltre 2 ore per rendere omaggio alla famiglia reale dopo la morte della Regina Elisabetta. Ha anche abbracciato la giovane e le ha detto quanto fosse apprezzato il gesto della sua presenza. Amelka ha successivamente raccontato alla CNN di aver voluto condividere un abbraccio con la duchessa per dimostrarle che è ancora amata dai britannici, specialmente dopo tutto ciò che è accaduto.