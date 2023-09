Lourdes Leon look estremo, la figlia di Madonna sorprende al Victoria's Secret Tour

Stile e provocazione, è nel dna di famiglia. Alla premiere del Victoria's Secret World Tour a New York, spicca infatti l'outfit audace di Lourdes Leon, figlia di Madonna. Con un look total nude composto da tessuto metallico intrecciato a maglia larga, simile a una ragnatela, Lourdes Leon ha abbinato a sandali con plateau e tacco a spillo. Il suo stile provocatorio è stato interpretato come un messaggio di body positivity. Tra gli ospiti c'erano anche altre celebrità e modelle del brand. Madonna veste made in Tuscia: è di Benedetta Bruzziches la borsa al compleanno del figlio