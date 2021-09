Il Nobel Ishiguro e la pandemia: «Come in una guerra globale, bisogna reagire per creare un mondo migliore»

Kazuo Ishiguro, premio Nobel per la letteratura, parla al festival Pordenonelegge del suo ultimo romanzo, "Klara e il sole" (Einaudi), che descrive un mondo del futuro in cui gli uomini si dividono tra "potenziati" geneticamente e non, e in cui gli androidi si rivelano, come nel caso della protagonista Klara, più umani degli umani. Nel breve dialogo inziale che riportiamo, tra lo scrittore e Marco Balzano, autore vincitore del Campiello, si parla della pandemia, e Ishiguro traccia un parallelo tra le guerre mondiali, la grande reazione che ci fu per creare un mondo migliore, e la crisi attuale.

APPROFONDIMENTI LIBRI Pordenonelegge torna dal 15 al 19 settembre: da Ishiguro a Mazzucco,... CORONAVIRUS Terni, in fila per comprare i libri: le librerie si riempiono con... DOPO LO SCANDALO L'Accademia Svedese conferma: quest'anno saranno assegnati... L'INTERVISTA Nobel a Kazuo Ishiguro, il regista James Ivory: «Per me non... L'INTERVISTA Ishiguro: se l'amore vince l'oblio IL PREMIO Nobel per la Letteratura a Kazuo Ishiguro